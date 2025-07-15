مصدر يُجيب لمصراوي.. هل حسم الزمالك صفقة عدي الدباغ؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك حقيقة اقترابهم من حسم صفقة التعاقد المع مهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المحترف بصفوف شارلروا البلجيكي.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:" بالفعل تم طرح اسم عدي الدباغ علينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب ليس ضمن أولوية التعاقدات حاليًا إذ يركزون على تدعيم مركز الجناح.

عدي صاحب الـ 26 عامًا انضم لصفوف شارلروا البجليكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي أبردين إف سي الاسكتلندي.

وشارك الدباغ خلال منافسات الموسم الماضي بـ 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 1000 دقيقة لعب

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