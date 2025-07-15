اعتراض وسخرية وتمرد.. القصة الكاملة لأزمة وسام أبو علي والأهلي

كتبت-هند عواد:

تصاعدت أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تخلف اللاعب عن الخضوع لأشعة الرنين التي كان من المقرر لها في الثانية ظهر اليوم.

وقال مصدر لمصراوي: "مسؤولو الأهلي كانوا في انتظار وسام أبو علي، وفقا للمكان الذي تم تحديده ولكنه تخلف عن الحضور، النادي يدرس توقيع عقوبة ضد اللاعب، الذي يرفض حتى الآن السفر مع الفريق في تونس".

بداية الخلاف مع وسام أبو علي والأهلي

نشبت الأزمة بين الأهلي ووسام أبو علي، خلال الشهر الماضي، وبالتحديد بعد عودة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية، وتلقي الفلسطيني أكثر من عرض، إلا أن الأهلي أعلن تمسكه باللاعب في بيان رسمي.

وتمسك وسام أبو علي بموقفه ورغبته في الاحتراف، وبعدها حذف اسم الأهلي من سيرته الذاتية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتلقى وسام أبو علي ووكيله عروضًا من الوصل الإماراتي والريان القطري إضافة إلى عرض من الدوري الأمريكي، وحدد الأهلي سعر مبلغ 10 ملايين دولار لبيع اللاعب، إلا أن العروض توقفت عند 7 ملايين دولار.

وأصدر الأهلي بيانا جديدا عن اللاعب، وقال: "أغلقت إدارة الكرة ملف بيع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029، جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2.5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.. في ذات الوقت تلقى النادي عرضا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بع ملايين دولار ووصل إلى 5.25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10 من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9.5 مليون دولار + 2.5 مليون دولار مزايا إضافية".

وأضاف: "وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف".

وبدا وسام أبو علي غير راضيا على قرار الأهلي، إذ أنه نشر صورته عبر "ستوري إنستجرام"، ووضع رموزا تعبيرية ساخرة، قبل أن يتراجع ويحذفها.

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