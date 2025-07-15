"البني آدم سمعة مش عضوية".. أول تعليق من مصطفى يونس على بيان الأهلي

كتبت-هند عواد:

علق مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي السابق على قرار مجلس إدارة النادي الأحمر، بإحالته إلى التحقيق.

وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا بقالي سنين لم أدخل النادي، في آخر 8 سنوات ذهب للنادي مرة أو مرتين، أنا أقدم عضو في لاعبي كرة القدم، وبيان عادي جدا و "لا يهز شعرة من رأسي".

وأضاف: "لم يبلغني أحد بميعاد جلسة التحقيق، وانتظر طالما هم يعرفون الإجراءات وأول مرة يحدث هذا الأمر، وسأحضر التحقيق، أنا ذاهب للنادي الأهلي ليس لهم".

واختتم مصطفى يونس: "يشطبوني؟ هيمسحوا تاريخي يعني؟ محامي لسه بادئ وسأعود مرة أخرى، فأنا لي 9 سنوات لم أدخل النادي، "مش هيمسحوا تاريخي" البني آدم سمعة مش عضوية".

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات التي ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وأضاف: "وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: إحالة السيد مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي".

واختتم بيان الأهلي: "تكليف السيد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته".

اقرأ أيضًا:

تحريض الأهلي ومخالفة الشروط.. هل يتم إيقاف زيزو بعد أدلة الزمالك الجديدة؟

غناء الكاريوكي.. كيف احتفل نجوم تشيلسي بكأس العالم للأندية؟