لماذا استعان محمد عمارة بمرتضى منصور في أزمته مع شوبير؟

شهدت الفترة الماضية تلاسنًا بين نجمي الأهلي السابقين أحمد شوبير مقدم البرامج الحالي بقناة النادي ومحمد عمارة.

أحمد شوبير كان قد أعلن في وقت سابق عزمه التقدم ببلاغ اليوم الثلاثاء ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بسبب قيام الأخير بإرسال رسائل تهديد له، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ومن جانبه أبدى عمارة عن استيائه من عرض أحمد شوبير الأمر على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يرتقِ لذلك، للاطلاع على تصريحاته كاملة.. اضغط هنا

شوبير قال في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية الأهلي مساء أمس الإثنين: "في الساعة الواحد تلقيت رسالة من كابتن محمد عمار يقول فيها: (بلاش أنا)، قلت له: (مش فاهم؟ .. نعتبره تهديد مثلا)، قال لي: (أه)، قلت له: (أهلا بك)، فرد: (أهلاً وسهلاً وأنت عارف أني مش باقي على حاجة ولا بقبض من حد).

وأتم شوبير:"قلت له بيني وبينك القانون وبكرة هقدم بلاغ برسالة حضرتك تحياتي، رد عليّ قائلاً: (حلوة وأنت رجل قانون أنا نسيت معلش، هجيب مرتضى يدافع عني متقلقش)".

وفُسرت الجملة الأخيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإشارة عمارة إلى المشاكل الماضية التي كانت بين أحمد شوبير ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وشهدت السنوات الماضية خلافًا كبيرًا بين أحمد شوبير ومرتضى منصور للاطلاع على أبرز الوقائع به.. اضغط هنا

هذا قبل أن يتصالح الطرفان خلال شهر رمضان الماضي حين تقابلا في أحد السهرات الرمضانية حين تقدم شوبير تجاه مرتضى وصافحه وتبادلاً المزاح ليغلقا ملفًا استمر لسنوات بينهما.

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