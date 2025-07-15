محمد صبحي يحتفل بعيد ميلاده الـ26 بهذه الطريقة (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ26، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر صبحي صورة له مرفق بها رسالة شكر وامتنان لله عبّر فيها عن امتنانه للصحة والعمر والدعاء، قائلاً: "اللهم إن هذا يوم ميلادي، فحمداً كبيراً لك أن أحييتني ووهبتني الصحة، ولك الحمد على كل نعمك، وأن أجريت على لساني الدعاء، فأحمدك وأشكرك وأتوسل إليك أن اغفر لي، واحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين."

الفترة الماضية شهدت أنباء قوية عن اهتمام نادي بيراميدز بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة الفريق السماوي في تدعيم مركز حراسة المرمى استعداداً للموسم الجديد.

ومن المرتقب أن ينضم صبحي لصفوف بيراميدز في صفقة تبادلية مع الأبيض، الذي يسعي هو الآخر للحصول علي خدمات الثنائي بوبو وزلاكة.