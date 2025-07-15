نشر المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي ثلاثة صور عبر حسابه بمنصة انستجرام في أول ظهور له عقب غيابه عن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

بنشرقي نشر ثلاثة صور اليوم الثلاثاء عبر حسابه بانستجرام مُشيرًا إلى أنه كان في جزيرة ميكونوس باليونان، إذ ذيل منشوره بتعليق:" إعادة ضبط الشحن، والعودة أقوى".

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن اللاعب حصل على إذن بالغياب عن تدريبات الأهلي أمس الإثنين، بسبب وصوله إلى القاهرة صباح اليوم ذاته.

وفي سياق متصل خضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة أمس، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي؛ للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني للرفيق على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

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