أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء تمرده على الأهلي (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، أنباء عن دخول إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، في حالة تمرد مع إدارة ناديه بسبب مطالب مالية تتعلق بتعديل قيمة عقده أو رحيله لأندية الخليج.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميًا في الساعات الماضية يفيد بإرسال خطابا لنادي الأخدود السعودي للاستفسار عن العرض المقدم للاعبه إمام عاشور، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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وفي ظل كل ما يتردد، قام اللاعب إمام عاشور بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر عاشور داخل صالة التدريبات بالنادي الأهلي وكتب عليها:" العودة إلى العمل".

وكان لاعبو الأهلي قد خضعوا يوم أمس الإثنين لقياسات بدنية دقيقة، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني للأهلي على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.