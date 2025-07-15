كتبت-هند عواد:

في عام 2017، قرر أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة آنذاك، إيقاف الحارس المخضرم عصام الحضري وتغريمه ليغيب عن لقاء الأهلي، بسبب اشتباكه مع زميله مع الفريق خالد وليد.

قيل وقتها أن هذا الخلاف وصل إلى الاشتباك باليد والصفع، وروى خالد وليد لمصراوي، صاحب الشأن، كواليس تلك الواقعة وسر خلافه مع الحضري.

وقال خالد وليد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مشكلتي الأزلية مع وادي دجلة كانت عصام الحضري، خارج الملعب كان مؤذيا جدا، "خلاني أكره التمرين"، أتذكر أنه في أول مباراة لي بالدوري الممتاز، كنا نلعب مع الإسماعيلي وتعرض الحضري للطرد، فشاركت بدلا منه، قدمت مباراة جيدة والجميع أشاد بي".

وأوضح: "في المباراة الثانية كنا سنواجه الاتحاد في مباراة مصيرية تحدد مشاركتنا في أفريقيا، وقبل المباراة قال لي: "هو أنت فاكر أنك كنت كويس قدام الإسماعيلي، أنت الكرة كانت بتيجي فيك، وكده وكده هيمشوك الماتش الجاي"، حتى لو أنه لا يحبني كان من المفترض أن يقف بجواري لمصلحة الجميع".

وعن الصفعة الشهيرة، أضاف: "منذ اليوم الأول هناك مشاكل بيننا وفي أحد التدريبات، الحضري "زقني" لكن الأمر تم تناوله في الإعلام أنه صفعني وهذا ليس صحيحا، لأنني لن أقبل أن يفعل أحد معي هذا الأمر، وميدو المدرب آنذاك قرر إيقافه وخصم مبلغ منه، بعدها الحضري انتقل إلى التعاون السعودي".

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