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نجم بيراميدز يقترب من الرحيل.. ما علاقة مدرب الزمالك السابق؟ (خاص)

03:19 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
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    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
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    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي
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    فيستون كالالا ماييلي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات ملف رحيل المهاجم الكونغولي بصفوف نادي بيراميدز فيستون ماييلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب صاحب الـ 30 عاماً تلقى عرضين من الدوري السعودي.

وأوضح المصدر إلى أحد العرضين من نادي الفتح الذي يدربه المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب أقرب للانضمام إلى صفوف الفتح ويتبقى فقط الاتفاق مع مسؤولي بيراميدز.

اللاعب انضم لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف يانغ أفريكانز الجنوب أفريقي.

وشارك اللاعب خلال موسم 2024/25 بـ 38 مباراة بقميص بيراميدز سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين.

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