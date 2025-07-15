كتب- محمد عبدالهادي:

بات المدافع المصري عمر فايد محور اهتمام نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد إصابة مدافعه أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، ليقرر مسؤولو القلعة البيضاء ضم أحد المدافعين الجدد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، محطات اللاعب عمر فايد كالتالي:

ولد عمر فايد عبدالوهاب الرخاوي في 4 يوليو 2003 بمحافظة المنوفية، وبدأ مشواره الكروي في صفوف أكاديمية الأهلي قبل أن ينتقل إلى ناشئي المقاولون العرب، حيث تدرج بين فرق الناشئين حتى صعد للفريق الأول موسم 2021-2022.

محطات عمر فايد الاحترافية

المقاولون العرب (2021-2023):

خاض فايد 28 مباراة مع الفريق الأول في الدوري المصري، وقدم خلالها مستويات دفاعية لافتة حتي انتقل لتجربة احترافية.

الانتقال إلى فينربخشة (أغسطس 2023):

انتقل إلى صفوف فينربخشة التركي في صفقة قدرت بـ500 ألف يورو، ووقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2027، إلا أن مشاركته مع الفريق الأول كانت غائبة تمامًا.

الإعارة إلى نوفی بازار الصربي (2023-2024):

خاض 18 مباراة رسمية في الدوري الصربي الممتاز مع نادي نوفی بازار خلال فترة إعارته.

الإعارة إلى بيرشكوت البلجيكي (2024-2025):

أمضى الموسم الماضي مع بيرشكوت البلجيكي على سبيل الإعارة، حيث لعب 15 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 1012 دقيقة، وسجل خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

أرقامه في آخر موسمين

2023-2024 خاض مع فريق نوفی بازار الصربي 18 مباراة بواقع 1420 دقيقة.

2024-2025 لعب بقميص بيرشكوت البلجيكي 15 مباراة بواقع 1 1012 دقيقة.

أرقام فنية وتسويقية لعمر فايد

القيمة السوقية: مليون يورو (حسب Transfermarkt).

التصنيف: رقم 27 في قائمة فينربخشة.

رقم 192 بين لاعبي الدوري التركي.

رقم 1245 عالميًا بين لاعبي مركز قلب الدفاع.

مشوار عمر فايد مع منتخب مصر

شارك عمر فايد مع منتخب مصر تحت 20 عامًا و23 عامًا، كما تواجد في قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2024، قبل أن يتعرض للطرد في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.