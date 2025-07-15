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1250 جنيه مكافأة وحصل لي زي أحمد رفعت.. خالد وليد يحكي معاناته في أسوان

03:04 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    خالد وليد مع أسوان (1)
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    خالد وليد مع الاهلي (3)
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    خالد وليد وشريف إكرامي وحسام غالي
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    خالد وليد مع الاهلي (2)
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    خالد وليد مع وادي دجلة (1)
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    خالد وليد مع أسوان (4)
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    خالد وليد مع الاهلي (5)
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    خالد وليد مع الاهلي (1)
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    خالد وليد مع أسوان (3)
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    خالد وليد مع أسوان (5)
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    خالد وليد مع الاهلي (4)
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كتبت-هند عواد:

قرر خالد وليد حارس مرمى الأهلي وأسوان السابق، اعتزال كرة القدم في عمر 30 عاما، بعد تعرضه لضغوطات نفسية، تسببت في تساقط شعره.

وقال خالد وليد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قضيت 4 سنوات في أسوان، كانوا أصعب 4 سنوات في حياتي بـ40 عاما، انضممت للفريق وهو في الدوري الممتاز ومع مجلس إدارة، في آخر الموسم هبط للممتاز ب، وجاء مجلس إدارة جديد، شوفت أصعب أيام حياتي، لعبت في أسيوط والمنيا وكنا نسافر بالقطار ولا يوجد علاج ولا ملابس ولا أموال".

وأضاف: "صعدنا مرة أخرى للدوري الممتاز، وتلقيت عرضا من زد (حينها كان في الدرجة الثانية)، لكنني رفضت وقلت أريد أن ألعب ممتاز، وكان أسوأ قرار في حياتي، لم يوفقني الحظ وأشارك في هذا العام كثير وفي نهايته طلبت الرحيل، لكنهم رفضوا، كنا نحصل على مكافأة المباراة 1250 جنيه فقط، وفقط يتكفلون بالمواصلات".

وأوضح: "تعرضت بعدها لإصابة ونزلت إلى القاهرة لتلقي العلاج، ولمدة شهر لا أعرف التشخيص، وبعدها علمت أنني يجب أن أجري جراحة وأخبرتهم بالتكلفة لكنهم تهربوا وطلبوا مني تحمل التكلفة وإحضار فواتير في النهاية، وحدث هذا".

واختتم: "كانت تكلفة العملية والعلاج الطبيعي نحو 170 ألف جنيه، لمدة عام كنت أطلب الأموال وفي النهاية أعطوني 70 ألف جنيه منهم وقالوا هذا فقط الذي لك بعد خصم الضرائب، كنت نفسيا مدمر "اكتئبت وكرهت الكرة"، صليت استخارة وقلت لن ألعب مرة أخرى، حدث لي مثل أحمد رفعت وشعري تساقط، ما تعرضت له نفسيا أصعب من الإصابات الجسدية".

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