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بـ20 ألف جنيه و 10 آلاف كرات.. خالد وليد يكشف كواليس انضمامه للأهلي

02:51 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

روى خالد وليد حارس مرمى أسوان السابق، كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي، قبل ما يقرب من 17 عاما، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 30 ألف جنيه.

وقال خالد وليد في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدأت مسيرتي مع المعادي واليخت، وفي 2008 كنت أشارك في بطولة مقامة بالمقاولون العرب، ومجموعتنا كان بها الأهلي، وبعد المستوى الذي ظهرت به، طلب مسؤولو الأحمر رقم والدتي، وعدت إلى المنزل بعد المباراة لتخبرني أن الأهلي يريدني".

وأضاف: "في اليوم التالي ذهبت إلى النادي وأخبروني في النادي أنهم تلقوا 5 عروض من أندية: الأهلي، المقاولون العرب، وادي دجلة، واتحاد الشرطة، وسألوني عن رغبتي، فاخترت الأهلي".

واختتم خالد وليد: "كان عمري 12 عاما، وكانت قيمة الصفقة 30 ألف جنبه، 20 ألفًا نقدًا، و10 آلاف عبارة عن كرات ومعدات، كان هذا المقابل كبيرا وقتها، واستمريت مع الفريق لمدة 8 سنوات حتى صعدت للفريق الأول كنت الحارس الثالث في بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي حصل عليها الفريق".

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خالد وليد الأهلي خالد وليد حارس الأهلي السابق
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