الأهلي يقدم مقترحًا لوسام أبو علي لتسهيل رحيله (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن كواليس التواصل الذي تم بين مسؤولي الأهلي ووكيل النجم الفلسطيني بصفوف الفريق وسام أبو علي خلال الساعات الماضية في ظل رغبة موكله في الرحيل عن الأهلي.

وتلقى اللاعب ووكيله بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية عروضًا من دوريات خليجية توقفت بسبب وضع الأهلي مبلغ 10 ملايين دولار كشرط لرحيل وسام الذي يلقى اهتمامًا أيضًا من نادي كولومبوس كرو الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) .

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع وكيل اللاعب وأبلغوه للمرة الثانية بالشروط التي وضعوها لرحيل وسام وعرضوا أن يتنازل المهاجم الفلسطيني الدولي للنادي الأهلي عن جزء من راتبه في الموسم الأول الذي سيحصل عليه مع ناديه الجديد حتى يقترب المقابل المادي من الرقم الذي تم تحديده لرحيله.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن المقترح بمثابة حل مُرضي للطرفين.

الأهلي كان قد تعاقد مع صاحب الـ 26 عاماً خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2023/24 بعد أشهر قليلة من انضمامه لنادي سيريوس السويدي قادمًا من نادي فينديياسيل الدنماركي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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