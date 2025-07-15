كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يقدم مقترحًا لوسام أبو علي لتسهيل رحيله (خاص)

02:47 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (8)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (9)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (10)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (5)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (2)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن كواليس التواصل الذي تم بين مسؤولي الأهلي ووكيل النجم الفلسطيني بصفوف الفريق وسام أبو علي خلال الساعات الماضية في ظل رغبة موكله في الرحيل عن الأهلي.

وتلقى اللاعب ووكيله بعد انتهاء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية عروضًا من دوريات خليجية توقفت بسبب وضع الأهلي مبلغ 10 ملايين دولار كشرط لرحيل وسام الذي يلقى اهتمامًا أيضًا من نادي كولومبوس كرو الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) .

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع وكيل اللاعب وأبلغوه للمرة الثانية بالشروط التي وضعوها لرحيل وسام وعرضوا أن يتنازل المهاجم الفلسطيني الدولي للنادي الأهلي عن جزء من راتبه في الموسم الأول الذي سيحصل عليه مع ناديه الجديد حتى يقترب المقابل المادي من الرقم الذي تم تحديده لرحيله.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن المقترح بمثابة حل مُرضي للطرفين.

الأهلي كان قد تعاقد مع صاحب الـ 26 عاماً خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2023/24 بعد أشهر قليلة من انضمامه لنادي سيريوس السويدي قادمًا من نادي فينديياسيل الدنماركي.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

اقرأ أيضَا:

وسام أبو علي يتخلف عن حضور جلسة الرنين والأهلي يتوعده

صفقة بـ30 ألف جنيه وانتهت بالاكتئاب.. رحلة خالد وليد من ناشئي الأهلي إلى الاعتزال – حوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي صفقات الأهلي عروض وسام أبو علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ20 ألف جنيه و 10 آلاف كرات.. خالد وليد يكشف كواليس انضمامه للأهلي

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني