وسام أبو علي يتخلف عن حضور جلسة الرنين واتجاه في الأهلي لمعاقبته

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، أستمرار أزمة الفلسطيني وسام أبو علي، داخل النادي الأهلي، على خلفية رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كان من المفروض أن يخضع وسام أبو علي لأشعة رنين في الثانية ظهر اليوم.

وأوضح المصدر، ان مسؤولي الأهلي كانوا في انتظاره، وفقا للمكان الذي تم تحديده ولكنه تخلف عن الحضور.

وأضاف المصدر، أنه بالتالي النادي الأهلي يدرس في الفترة الحالية، توقيع عقوبة ضده.

واختتم المصدر، أن وسام أبو علي، رافض حتى الآن السفر مع الفريق لمعسكر الإعداد في تونس، ولكن النادي الأهلي رافض وبشدة هذا الأمر، وطالبه بالتواجد.

جدير بالذكر، أن وسام أبو علي يرغب في الرحيل عن الأهلي، ويرفض الاستمرار، ولكن الأحمر يرفض رحيل بمقابل أقل من 10 ملايين دولار.