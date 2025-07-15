رد حاسم من عدلي القيعي على تدخل الأهلي لإفساد صفقة للزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي حقيقة ما يتردد عن تدخل الأهلي لإفساد صفقة انضمام لاعب الوسط الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال القيعي بقناة الأهلي مساء أمس الإثنين، إن هذا لم يحدث مطلقًا:" لم يتعاقد الأهلي مع لاعبين حتى لا ينضموا للمنافس، الأهلي لم يتدخل في مصير حامد حمدان؛ فهل من المنطقي أن يتحدث الخطيب مع رئيس ناد آخر حتى يمنع انتقال لاعب إلى الزمالك؟ .. هذا غير منطقي على الإطلاق".

وأوضح رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي أن هناك لاعبين كان مسؤولو القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد معهم ولكن تدخل الزمالك وحصل على اللاعبين بعدما قدم عروضًا أكبر، مضيفًا: "مصطفى شلبي كانت رغبته الانضمام للأهلي ولكن دخل الزمالك واتفق مع إنبي وغيروا مسار اللاعب"

وأردف: "حمدان كان لاعبًا بناشئين الأهلي لوقت قريب لو الأهلي رأى أنه يريد اللاعب سيتفاوض معه مثل الزمالك، لكن ماذا يجبر بتروجت للاستماع لأحد لمنع انتقال لاعبه، وكيف سيطلب الخطيب هذا الأمر، الأمر غير منطقي فهو ليس لاعبنا الآن".

وأتم مسؤول التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء تصريحاته بقوله: "الأهلي لا يدخل في صفقة إلا إذا كان يريدها ويحتاجها فنيًا".

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