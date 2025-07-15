كتب- محمد عبدالهادي:

دخل الجناح الفلسطيني عدي الدباغ دائرة اهتمامات نادي الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تدعيما لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويمتلك اللاعب الفلسطيني سيرة ذاتية كبيرة في أوروبا، بجانب قصة كفاحه في عالم كرة القدم منذ بداية مسيرته الكروية كحارس مرمي تحولا الي مهاجم وهداف منتخب بلاده.

في هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن نجم منتخب فلسطين وأبردين الاسكتلندي عدي الدباغ كالتالي:

1. عدي إبراهيم محمد الدباغ، من مواليد 3 ديسمبر 1998 في مدينة القدس، حيث بدأ مسيرته الكروية مع ناشئي نادي هلال القدس.

2. بدأ عدى الدباغ ممارسة كرة القدم في مركز حراسة المرمى، قبل أن يكتشف مدربه موهبته الهجومية، ليتحول إلى مركز الجناح والمهاجم.

3. قاد فريق هلال القدس لتحقيق 3 ألقاب متتالية للدوري الفلسطيني، بجانب لقب الكأس.

4. توج بلقب هداف الدوري الفلسطيني موسم 2018-2019 برصيد 16 هدفاً.

5. بدأ مشواره الاحترافي في الدوري الكويتي، حيث لعب لأندية السالمية والقادسية والعربي، وتوج مع العربي بلقب هداف الدوري الكويتي.

6. في عام 2021، انضم إلى نادي أروكا البرتغالي، ليصبح أحد أوائل اللاعبين الفلسطينيين الذين يحترفون في الدوريات الأوروبية، قبل أن ينتقل إلى نادي شارلروا البلجيكي.

6. في فبراير 2025، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي أبردين الاسكتلندي، وحقق إنجازاً تاريخياً بالتتويج مع الفريق بلقب كأس اسكتلندا.

7. عدي الدباغ أول لاعب فلسطيني يتوج بلقب رسمي في أوروبا مع فريق أبردين الاسكتلندي.

8. الدباغ هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، بعد وصوله إلى 16 هدفاً دولياً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق.

9. معاناة في الحصول على التأشيرة الأوروبية

واجه صعوبات كبيرة قبل انتقاله إلى البرتغال، بعدما استغرقت إجراءات حصوله على تأشيرة السفر نحو 3 أشهر، بسبب كونه من سكان القدس الشرقية المحتلة.

10. ارتفعت القيمة السوقية للدباغ مؤخراً حيث وصلت إلى قرابة مليون يورو لحسب ترانسفير ماركت.