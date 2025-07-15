القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات ملف انتقال لاعب بيراميدز إبراهيم عادل لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيم عادل سيُسافر إلى إسبانيا خلال 48 ساعة للانتظام بمعسكر فريق الجزيرة الإعدادي للموسم الجديد وإعلان التوقيع الرسمي.

فريق الجزيرة يضم بصفوفه النجم المصري محمد النني وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لصفوف شباب بيراميدز في موسم 2017/18 قادمًا من نادي المريخ قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2020.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا بقميص بيراميدز 169 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23 لزملائه.

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