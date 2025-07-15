كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"سيغادر إلى إسبانيا".. إبراهيم عادل يستعد للانضمام لفريقه الجديد (خاص)

01:49 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات ملف انتقال لاعب بيراميدز إبراهيم عادل لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيم عادل سيُسافر إلى إسبانيا خلال 48 ساعة للانتظام بمعسكر فريق الجزيرة الإعدادي للموسم الجديد وإعلان التوقيع الرسمي.

فريق الجزيرة يضم بصفوفه النجم المصري محمد النني وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لصفوف شباب بيراميدز في موسم 2017/18 قادمًا من نادي المريخ قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2020.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا بقميص بيراميدز 169 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"ظهر معه في مونديال الأندية".. بيراميدز يحسم صفقة لاعب الأهلي السابق (خاص)

رغم سريته.. أول 5 صور من حفل عيد ميلاد لامين يامال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل بيراميدز الجزيرة الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني