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"السمسرة والعمولات وتقسيم الفلوس".. خالد الغندور يثير الجدل

01:06 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

الإعلامي خالد الغندور

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كتب- محمد خيري:

وجهؤ، رسالة غامضة، بشأن ما يحدث حاليا في كرة القدم المصرية، على حد وصفه.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السمسرة و العمولات وتقسيم الفلوس بينهم المدرب واللاعب ووكيل اللاعبين والمشرف و العضو و الفلوس اللي تحت الترابيزة بوظوا الكورة في مصر".

وأكمل: "مافيش حد بيحب نادي الكل بيتاجر بالحب بس الأهم هياخد كام، والانتماء كان النهاردة زملكاوي بكرة أهلاوي بعده عايز الخليج".

وكان خالد الغندور، أعلن إيقاف برنامجه "استاد المحور"، في الفترة الحالية للحصول على إجازة، على أن يعودة مرة أخرى للشاشة يوم 2 أغسطس المقبل.

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الإعلامي خالد الغندور السمسرة والعمولات رسالة غامضة كرة القدم المصرية
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