القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حسم نادي بيراميدز صفقة ضم لاعب خط الوسط المدافع حمدي فتحي المحترف بصفوف الوكرة القطري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن بيراميدز يتبقى له تفاصيل بسيطة قبل إعلان إتمام الصفقة بصورة رسمية.

وكان حمدي فتحي قد تواجد مع الأهلي بمنافسات النسخة الماضية من كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 3مباريات في كأس العالم للاندية بواقع 187 دقيقة لعب إذ صنع هدفًا.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف الوكرة قادمًا من صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

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