كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"ظهر معه في مونديال الأندية".. بيراميدز يحسم صفقة لاعب الأهلي السابق (خاص)

01:00 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
  • عرض 8 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حسم نادي بيراميدز صفقة ضم لاعب خط الوسط المدافع حمدي فتحي المحترف بصفوف الوكرة القطري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن بيراميدز يتبقى له تفاصيل بسيطة قبل إعلان إتمام الصفقة بصورة رسمية.

وكان حمدي فتحي قد تواجد مع الأهلي بمنافسات النسخة الماضية من كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 3مباريات في كأس العالم للاندية بواقع 187 دقيقة لعب إذ صنع هدفًا.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف الوكرة قادمًا من صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:

قرار منتظر من فيريرا قبل انطلاق معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

"بصرف على أخواتي".. نجم منتخب الشباب السابق يناشد صلاح ويكشف ما فعله ميدو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الأهلي صفقات الأهلي صفقات بيراميدز بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني