قرار منتظر من فيريرا قبل انطلاق معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن قرار مرتقب من المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا قبل انطلاق معسكر العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه؛ للتجهيز لمنافسات الموسم الجديد 2025/26 على أن يتخلله خوض عدد من التجارب الودية لتجهيز اللاعبين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن فيريرا يدرس ضم مدافع فريق شباب النادي مواليد 2006 علي عبد المجيد للمعسكر.

وأتم المصدر التصريحات بالتنويه إلى أن تفكير فيريرا يأتي بعد استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب الشباب الأخير، استعداداً لبطولة كأس العالم للمقبلة، وعقب الإشادة بمستواه مع فريق الشباب بالنادي في الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد أنهى المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، كما التقى ودياً مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك فقد مدافعه أحمد حسام قبل انطلاق المعسكر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أورانج الودية.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 20 عاماً سبق وتم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة.

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