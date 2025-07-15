رسميا.. غزل المحلة يضم صفقة إفريقية جديدة

كتب- محمد خيري:

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد رسميًا مع رحيم شوماري ظهير أيسر منتخب تنزانيا للشباب، قادمًا من نادي بلدية كينوندوني التنزاني.

وتعاقد المحلة مع شوماري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد "2025-2026".

ويبلغ شوماري من العمر 19 عامًا، ولفت الأنظار خلال مشاركته في معسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، حيث نال إشادة الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، بالإضافة إلى اللجنة الفنية ولجنة الاسكاوتنج بالنادي.

وأبرم غزل المحلة عدة صفقات هذا الصيف بالتعاقد مع أحمد شوشة، أحمد العش، يوسف العزب، محمد إسلام أرموشة، مصطفى أوفا، أحمد عتمان، والكاميروني شي بوندي، بالإضافة إلى رحيم شوماري.