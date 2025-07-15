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"بتتلعب عشان الزمالك بس خلي بالك".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل لاعب الأهلي

11:54 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
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  • عرض 8 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 8 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 8 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 8 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 8 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب نادي قطر القطري
  • عرض 8 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول انتقال أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد أحمد عبدالقادر، مع النادي الأهلي موسم واحد، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا مع نهاية الموسم.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "قولاً واحداً أحمد عبدالقادر يريد الزمالك، والزمالك يريد أحمد عبدالقادر".

وأضاف: "الدنيا بتتلعب يروح نادي الزمالك ازاي، لكن هو محدد هدفه والتارجت بتاعه إنه يروح الزمالك".

وأكمل: "ولكن خلي بالك من حاجة، أن اللاعب قصته كلها في إيد النادي الأهلي، لأنه مرتبط بعقد مع الأهلي حتى الموسم المقبل، ولن يستطيع الرحيل سوى بموافقة الأهلي".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، رفض مؤخرا الانضمام لفريق سيراميكا كليوباترا، بسبب المقابل المادي الضعيف لراتبه، وينتظر وصول عرضا من أحد الأندية الخليجية في الفترة المقبلة.

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