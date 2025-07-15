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"مرحلة الحسم".. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية

11:28 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك وأورانج
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للدخول في معسكر مغلق، للتجهيز وإعداد اللاعبين استعدادا للموسم الجديد 2025\2026.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم 27 يونيو الحالي، بوجود جميع اللاعبين بما فيهم الصفقات الجديدة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تجهيز اللاعبين بالشكل اللازم من أجل الاستعداد الجديد للموسم المقبل، على أن يتخلل المعسكر عددا من المباريات الودية، للتأكد من جاهزية الجميع.

وكان الفريق الأبيض أنهى المرحلة الأولى من فترة الإعداد بخوض المران على ملعب الكلية الحربية وخوض مباراة ودية أمام فريق أورانج، دون تواجد الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

وأعلن نادي الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن وهم: عمرو ناصر من فريق فاركو، والأنجولي شيكو بانزا، والحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

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