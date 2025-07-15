شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها أزمة محمد عمارة نجم الأهلي السابق وأحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج على قناة النادي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"هجيب مرتضى يدافع عني".. شوبير يكشف نص محادثته مع محمد عمارة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل المحادثة التي تسببت في أزمته مع محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

عيب عليه ويجب شطبه.. تصريحات قوية من نجم الأهلي السابق ضد مصطفى يونس

أعرب السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن استيائه الشديد من هجوم مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على النادي ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

كيف يستمتع المحترفون المصريون بإجازتهم الصيفية؟

يقضي المحترفون المصريون حاليًا عطلتهم الصيفية في وجهات سياحية متفرقة حول العالم، مستمتعون بأجواء الراحة والاستجمام بعد نهاية الموسم الكروي، لمشاهدة جانب من إجازتهم الصيفية.. اضغط هنا

12 صورة لاحتفال محمد صبحي بعيد ميلاده مع زوجته

احتفلت نور زوجة محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 26، لمشاهدة جانب من الاحتفال.. اضغط هنا

بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة

علق عماد الدين فاروق، المعد النفسي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بإنشاء إدارة خاصة بالطب النفسي داخل منظومة رياضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"بعد تجديد تعاقده".. 20 صورة لكريستيانو رونالدو وعائلته في السعودية

أعلن نادي النصر السعودي منذ عدة أيام، تجديد تعاقده مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين حتى عام 2027، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7 صور لزوجة النني الثانية على الخيل

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وآرسنال السابق، متابعيها بمقطع فيديو من ركوبها الخيل، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"قبل بداية الموسم".. الأهلي ومودرن سبورت الأكثر نشاطاً بسوق الانتقالات الصيفية

ومع اقتراب بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز ومختلف المسابقات المرتبطة بموسم 2025-2026، بدأت الكثير من فرق الدوري المصري في إبرام العديد من التعاقدات المميزة، لتدعيم صفوفها بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا