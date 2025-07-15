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"الأهلي تعامل باحترافية".. مدرب بتروجيت يوجه رسالة نارية حول رحيل حمدان للزمالك

11:00 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 7 صورة
    حامد حمدان
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كتب- محمد خيري:

كشف سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، تفاصيل أزمة الفلسطيني حامد حمدان، وأسباب رفض رحيله لنادي الزمالك، وحقيقة مفاوضات النادي الأهلي.

قال سيد عيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبرورتس: "حامد حمدان ابني وأنا جايبه من نادي المجد، اشتغلنا معاه وبقى الحمد لله في مستوى كويس جدًا... وكان عرضه قليل جدًا والحمد لله دلوقتي أعلى لاعب الفريق من قبل ما يجيله عرض الزمالك وعرض الأهلي".

وأضاف: "الموضوع بمنتهى البساطة، النادي الأهلي تعامل مع نادي بتروجيت باحترافية، كان طلب توفيق قبل ما حامد يُطلب من الزمالك لما الموضوع اترفض مشفناش أي رد فعل منهم".

وأوضح: "حامد مجدد السنة اللي فاتت أعلى لاعب في الفرقة، السنة اللي فاتت وفاضله سنتين في عقده، وإحنا نتمنى لعبتنا تلعب أهلي وزمالك ويلعبوا لمنتخب مصر... بس بتروجيت برضه كيان ونادي كبير ونادي بيخرّج لاعيبة مش واقف .. لكن هو في ظروف صعبة".

وتابع: "اديك شوفت إحنا بنلعب النهارده الشوط الأول بعشر لعيبه من اللي فات والشوط الثاني بجديد .. إزاي بقى أنت تظلم نادي إن هو رافض لمجرد الرفض؟ هو مش رافض، نادي بتروجيت مش رافض، هو نادي بتروجيت بيحافظ على 10 لاعيبة من الموسم اللي فات مع الوقت الضيق".

وأردف: "الوقت الضيق، أصل إحنا ثلاث أسابيع ونلعب أول مباراة، أنت النهارده لما من أفضل اللاعيبة اللي عندك تمشي أهلي وزمالك، متبصش للنادي، الموضوع صعب".

واختتم تصريحاته: "أنا مكنش عندي مشكلة في إن اللاعب يمشي، بس كان الوقت يبقى بدري... وطبعًا لما إحنا خدنا القرار كإدارة، خلاص، إحنا لازم كلنا نستجيب له، كمدرب أستجيب له، كلاعب يستجيب له أيضا".

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حامد حمدان الزمالك الأهلي مدرب بتروجيت سيد عيد
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