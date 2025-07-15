كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي موقف نجم فريقه إمام عاشور من السفر رفقة بعثة النادي إلى تونس لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وأشار جاب الله في تصريحات لقناة الأهلي مساء يوم أمس الإثنين، إلى عدم وجود مانع طبي لسفر إمام عاشور مع بعثة الفريق إلى تونس ولكن دون أن يُشارك في المباريات.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور يتعافى بشكل جيد لذا سيعود للعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأتم جاب الله تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو على تواصل دائم معهم في الجهاز الطبي حتى خلال فترة الراحة: "التعامل عه يسير باحترافية".

وكان إمام عاشور قد تعرض لكسر في الترقوة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراته الأولى بالنسخة المنصرمة من كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكرًا في دولة تونس لمدة 10 أيام بداية من يوم 19 يوليو الجاري؛ حيث سيتخلله مباريات ودية وسيترأس البعثة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

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