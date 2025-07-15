كتب- محمد خيري:

انتقد السيد حمدي نجم الأهلي السابق، موقف وسام ابو علي مهاجم الأحمر، وإصراره على الرحيل في الوقت الحالي

وقال الحمدي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "إحنا مش بنلعب في الشارع وما يفعله وسام أبو علي وضغطه للرحيل من الأهلى لا يليق".

وأضاف: "وسام ابو علي يلعب في نادي كبير وله تاريخ وجماهيرية كبيرة وما يفعله لا يليق أبدا به".

وتابع: "الأهلي أكبر نادي في مصر وأفريقيا وهو من صنع أسم وسام ابو علي ولولاه لن تأتي له هذه العروض فلابد أن يحترم تعاقده".

وواصل: "الأهلي من حقه أن يبحث عن مصلحته وطالما أن العرض المادي لم يرضى الاهلي فعلى وسام ابو علي ان يحترم ذلك".

وأختتم تصريحاته: "أتوقع أن الأهلي سيعاقب وسام ابو علي بسبب الاستوري الذي نشرها، هذه الأمور ليس لها وجود داخل النادي الأهلي وغضب جماهير الأهلي من اللاعب امر طبيعي".