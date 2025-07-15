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محمد حمدي: وارد أحمد فتوح ينتقل إلى الأهلي

10:37 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    محمد حمدي لاعب الزمالك (4)
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    محمد حمدي لاعب الزمالك (3)
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد حمدي لاعب إنبي، عن فترته داخل القلعة البيضاء وطموحه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتمنى الاحتراف الأوروبي.

وقال محمد حمدي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "جمهور الزمالك يصنع الفارق وتأثيره كان بنسبة 99% من فوز الفريق على بيراميدز في نهائي كأس مصر، وأعمل الفترة المقبلة على مضاعفة عملي للاحتراف الخارجي".

وأضاف: "وقبل ذلك تلقيت عرضا من البرتغال وروسيا ولم يحدث توفيق، ولدي أكثر مما ظهرت به مع الزمالك، ولم أكن سأنزعج إذا تم تفعيل بند الشراء في عقدي".

وبسؤاله عن إمكانية انضمام أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى الأهلي، اختتم قائلا: "وارد أحمد فتوح ينتقل إلى الأهلي هذا شيء يعود له، لكنه وارد، وفي يوم من الأيام الأمر يمكن أن يحدث بشكل مباشر بين الأهلي والزمالك في انتقال اللاعبين".

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