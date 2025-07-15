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محمد حمدي: "كنت أريد الانضمام إلى الأهلي للمشاركة في كأس العالم"

10:26 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد حمدي لاعب إنبي حاليا والزمالك سابقا، عن حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد معه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد حمدي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كنت مرحب بالانضمام إلى الأهلي، كنت أريد اللعب في كأس العالم للأندية والدخول في بطولات وأجواء جديدة، لكن لم تكن هناك مفاوضات رسمية، مجرد كلام وكلاء".

وأضاف: "موضوع أنني "أهلاوي أو زملكاوي" لا يؤثر علي، ووالدي أهلاوي، لكنني في مباراة طلائع الجيش كنت "مش قادر اخد نفسي" ومصاب، لكنني كنت أريد استكمال المباراة".

وكان محمد حمدي لاعبا في صفوف الزمالك الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من نادي إنبي.

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