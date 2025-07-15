"هجيب مرتضى يدافع عني".. شوبير يكشف نص محادثته مع محمد عمارة

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل المحادثة التي تسببت في أزمته مع محمد عمارة لاعب الأهلي السابق.

وكان شوبير أعلن تقديم بلاغ إلى النائب العام، بسبب رسائل تهديدات تلقاها من محمد عمارة، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية "الأهلي": "في الساعة الواحد تلقيت رسالة من كابتن محمد عمار يقول فيها: "بلاش أنا"، قلت له: "مش فاهم؟؟!! نعتبره تهديد مثلا"، قال لي: "اه"، قلت له: "أهلا بك"، فرد: "أهلا وسهلا وأنت عارف أني مش باقي على حاجة ولا بقبض من حد".

وأضاف: "قلت له بيني وبينك القانون وبكرة هقدم بلاغ برسالة حضرتك تحياتي، رد علي قائلا: "حلوة وأنت رجل قانون أنا نسيت معلش، هجيب مرتضى يدافع عني متقلقش".

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