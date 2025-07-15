هل الزمالك وبيراميدز في حاجة لصفقة تبادلية؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن وجود محادثات بين مسؤولي نادي الزمالك ونظرائهم في بيراميدز عن صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن مسؤولي الزمالك يرغبون في ضم محمد رضا "بوبو" لاعب خط الوسط فيما يرغب مسؤولي بيراميدز في ضم حارس المرمى محمد صبحي ولاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر.

ولكن هل الفريقان في حاجة للصفقة التبادلية؟

فريق الزمالك الذي تبلغ قيمته السوقية بحسب منصة ترانسفير ماركت 11.45 مليون يورو بإضافة الصفقات الصيفية الجديدة، يمتلك في مركز خط الوسط نبيل عماد "دونجا"، محمود جهاد، محمد شحاتة، فيما يمتلك في خط الوسط المهاجم: محمد السيد، عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي.

ويضم في مركز حراسة المرمى كل من: محمد صبحي، محمد عواد، المهدي سليمان بجانب حارسين شباب وهما محمود الشناوي وعمر عبدالعزيز.

وعلى الجانب الآخر يمتلك فريق بيراميدز الذي تبلغ قيمته السوقية بحسب المنصة ذاتها 22.98 مليون يورو يمتلك في مركز حراسة المرمى كل من أحمد الشناوي، شريف إكرامي بالإضافة إلى يوسف نادر.

ويضم في مركز خط الوسط كل من: مهند لاشين، بلاتي توريه، أحمد توفيق، محمود دونجا، وليد الكرتي، محمد رضا "بوبو"، أحمد عاطف "قطة"، محمود صابر.

رضا بوبو صاحب الـ 24 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 18 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 خلال 1004 دقيقة لعب، فيما شارك دونجا مع الزمالك بـ 35 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهما خلال 2920 دقيقة لعب.

وشارك محمود جهاد بـ 15 مباراة سجل خلالها هدفين خلال 972 دقيقة لعب، فيما خاض محمد شحاتة 34 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة لزملائه خلال 2733 دقيقة لعب.



محمد صبحي خاض مع الزمالك خلال الموسم الماضي 12 مباراة سكن شباكه 10 أهداف وحافظ على نظافة الشباك بـ 3 مباريات بواقع 1130 دقيقة لعب، فيما خاض أحمد الشناوي بقميص بيراميدز الموسم الماضي 43 مباراة سكن شباكه 35 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك بـ 17 مباراة بواقع 3863 دقيقة لعب، بينما خاض شريف إكرامي خلال الموسم ذاته 7 مباريات سكن شباكه خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة الشباك بـ 4 مباريات خلال 577 دقيقة لعب.