كتب - يوسف محمد:

أعرب السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن استيائه الشديد من هجوم مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على النادي ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية.



وقال يونسي في تصريحات، تليفزيونية: "قرار الأهلي بإحالة مصطفى يونس للتحقيق، أمر منطقي وطبيعي بعد تصريحاته الأخيرة واتهامه النادي اتهامات باطلة، التصريحات التي قالها لا تليق بشخص سبق، حمل شارة قيادة الأهلي لسنوات طويلة وهذه الأمور ضد مبادئ الأهلي التي تربينا عليها".



وتابع: "منذ تشجيعي للأهلي وعلى مدار السنوات، لم أرى شخص يخوض في الذمة المالية والتعاقدية للأهلي بهذا الشكل، انا حزين بشكل شخصي من الكابتن مصطفى يونس وعيب عليه واستغربت حديثه بهذه الطريقة في الإعلام عن الأهلي ويمكن أن يكون خانه التعبير".



وواصل: "مصطفى يونس لن يلقى مساندة من قبل جمهور الأهلي، خاصة وأنه جلس في قناة الزمالك، ارتدى القميص الأبيض وهاجم النادي الأهلي".



واختتم حمدي تصريحاته: "إذا كنت مكان محمود الخطيب، كنت سأتخذ قرار بشطب مصطفى يونس، خاصة وأنه أهان تاريخ النادي الأهلي وهذه التصريحات لا تخرج من شخص ينتمي للمارد الأحمر".



ويذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان قد أعلن أمس إحالة مصطفى يونس للتحقيق، بسبب ما الإساءات التي قام بها تجاه النادي ومجلس إدارته عبر بعض المنصات الإعلامية.

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