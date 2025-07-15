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بعد قرابة شهر.. ماهي أرقام مشاهدات إعلان تقديم زيزو في الأهلي؟

05:14 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 15 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 15 صورة
    حسرة زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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كتبت ـ نهى خورشيد:

منذ اليوم الأول لنشره، حقق مقطع الفيديو الخاص بإعلان تقديم صفقة أحمد سيد "زيزو" نجم الفارس الأبيض السابق، لاعباً في صفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي ناجحاً قياسياً على جميع منصات الأحمر المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد مرور شهر على إعلان انتقاله للأهلى، واصل الفيديو التقديمي للصفقة تحقيق أرقام مشاهدة قياسية على مختلف المنصات، مسجلاً 66.8 مليون مشاهدة حتى الآن، مقارنة بـ 26 مليون مشاهدة في اليوم الأول فقط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أرقام المشاهدات حسب المنصات المختلفة للأهلى:

فيسبوك النادي الأهلي: 39 مليون مشاهدة

تيك توك النادي الأهلي: 9.1 مليون مشاهدة

يوتيوب النادي الأهلي: 609 ألف مشاهدة

إنستجرام النادي الأهلي: 589 ألف مشاهدة

إكس (تويتر) النادي الأهلي: 3.4 مليون مشاهدة

وفيما يتعلق بحسابات زيزو الشخصية فقد ساهمت بدورها في انتشار الإعلان:

إنستجرام زيزو: 10.3 مليون مشاهدة

فيسبوك زيزو: 2.9 مليون مشاهدة

إكس (تويتر) زيزو: 560 ألف مشاهدة

وكان الأهلي تعاقد مع زيزو قبل خوضه مشوار النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وودع الأهلي البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط جمعها من التعادل في لقائين والسقوط في مواجهة بالميراس البرازيلي.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب الدولي صاحب الـ 29 عاماً في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الغريم التقليدي الزمالك مما أكسب الصفقة ضجة كبيرة.

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