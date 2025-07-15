كتب ـ يوسف محمد:

تستعد جميع فرق الدوري المصري، لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2025-2026.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق، أن الموسم الجديد بالدوري المصري سينطلق في منتصف أغسطس المقبل.

ومع اقتراب بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز ومختلف المسابقات المرتبطة بموسم 2025-2026، بدأت الكثير من فرق الدوري المصري في إبرام العديد من التعاقدات المميزة، لتدعيم صفوفها بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم.

وشهد سوق الانتقالات الصيفية في مصر خلال الأيام الماضية نشاطًا واسعًا، خاصة مع إقبال الكثير من الأندية على إبرام الكثير من الصفقات القوية، التي بإمكانها مساعدة الفريق بصورة قوية في الموسم المقبل، على رأسهم ناديي الأهلي مودرن سبورت، اللذان يعدان أكثر الفرق المصرية نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن.

صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وأبرم مسؤولو النادي الأهلي حتى الآن العديد من التعاقدات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بداية يونيو الماضي وقبل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، التي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

وضم الأهلي حتى الآن 8 لاعبين، هم، أحمد سيد زيزو بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، محمد سيحا قادما من المقاولون العرب 4 مواسم، محمد علي بن رمضان قادًما من فريق فرينكفاروزي المجري ومحمود حسن تريزيجيه قادما من طرابزون سبور التركي بعقد لمدة 5 سنوات.



كما أعلن الأهلي خلال الأيام الماضية، التعاقد مع اللاعب محمد شكري قادما من فريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى ياسين مرعي قادما من فاركو.

وفي المقابل ضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء اللاعب مصطفى العش من زد.

صفقات مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وعلى الجانب الأخر يعد فريق مودرن سبورت أحد أكثر الفرق المصرية نشاطًا في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، حيث ضم 9 صفقات جديدة حتى الآن.

وتعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع كل من، الجزائري أحمد مزهود قادماً من النجم المتلوي، محمد أبو جبل قادمًا من البنك الأهلي، رشاد المتولي من بتروجيت، عماد حمدي من النادي الإسماعيلي، أدم رجم من شبيبة القبائل الجزائري، جودون شيكا من طلائع الجيش، محمد يسري المنصورة ومصطفى مطاوع من الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التعاقد مع حارس المرمى كمال السيد.

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