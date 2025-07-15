في يونيو.. الزمالك رسخ العقدة لبيراميدز في نهائي الكأس

كتب ـ محمد خيري:

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7 ، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر.

وتعد بطولة كأس مصر التى أحرزها أيمن الرمادى هي البطولة الثالثة في تاريخه كمدرب، حيث أحرز لقب كأس الرابطة مع نادي سيراميكا مرتين.

وصالحت الكرة شيكابالا بعدما أهدر ركلة الحسم أمام الأهلى فى مباراة السوبر المحلى، ليسجل اليوم الركلة الحاسمة ويتوج فريقه بالكأس رقم 29 في تاريخ الأبيض.

وضمن فريق الزمالك المشاركة فى بطولة السوبر المصرى الرباعى بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة التى جرت بينهما وانتهت بفوز الأبيض 8-7 بركلات الترجيح.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل رسخّ لاعبو الزمالك عقدة لنظرائهم في بيراميدز بنهائي بطولة كأس مصر.

الزمالك نجح في نسخة موسم 2019/18 من بطولة الكأس من الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في دور النهائي، بينما خسر الزمالك مباراة دور نصف النهائي في نسخة موسم 2021/22 بركلات الترجيح أمام بيرميدز.

وعاد لاعبو الزمالك للفوز في مباراة دور نصف النهائي بنسخة الموسم التالي على نظيرهم بيرميداز قبل أن يفوزوا عليهم في نهائي نسخة 2024/25 ويرسخوا عقدة ببطولة الكأس أمام بيراميدز الذي لم يحقق اللقب أمام الزمالك من قبل.