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"الأفضل في حياتي".. أول تعليق من والد ياسين مرعي بعد انضمام نجله للأهلي

04:38 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    ياسين مرعي لاعب فاركو السابق (1)
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    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (11)
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    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (6)
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كتب - يوسف محمد:

أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد لاعب الأهلي الجديد ياسين مرعي، على أن صفقة انتقال نجله إلى المارد الأحمر تعد الصفقة الأهم والأفضل في حياته.

وقال مرعي في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورت": "انتقال ياسين للأهلي، هى الصفقة الأفضل والأهم في حياتي، دي نعمة من ربنا وأي أب فى الدنيا يحب يشوف ابنه دائما في أفضل مكان".

وأضاف: "انا واثق في ربنا ثم في ياسين أنه يقدر يقدم مستوى كبير مع الأهلي، خاصة وأنه ما زال صغير في السن لم يتخطى ال 22 عاما حتى الآن وأتمنى له التوفيق مع الأهلي".

واختتم مرعي تصريحاته: "أتمنى الدعم الجماهيري من قبل جماهير الأهلي لياسين في الفترة المقبلة، وأن شاء الله إمكانياته وأخلاقه يساعدوه على الظهور بمستوى مميز رفقة الأحمر، خلال الفترة المقبلة ويكون مصدر ثقة للجميع داخل النادي".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق تعاقده، مع ياسين مرعي قادما من فريق فاركو السكندري، بعقد لمدة 5 سنوات.

ويذكر أن مرعي كان من ناشئين نادي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى فريق فاركو في أغسطس 2022، منه إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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