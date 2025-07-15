كتب - مراسل مصراوي:

اقترب نجم وسط النادي الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي حمدي فتحي، من الانتقال إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر مقرب من فتحي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز شبه أنهى اتفاقه لضم حمدي فتحي من الوكرة القطري، يتبقى تفاصيل بسيطة للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وكان فتحي تواجد رفقة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات، معارا من فريق الوكرة القطري.

وشارك فتحي خلال الموسم الماضي رفقة الوكرة القطري، في 28 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

والجدير بالذكر أن عقد اللاعب صاحب 30 عاما، يمتد مع فريق الوكرة القطري حتى يونيو 2027.