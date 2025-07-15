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نجم الأهلى السابق: عقدي كان أعلى من أبوتريكة

02:52 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
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  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي رفقة محمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 10 صورة
    السيد حمدي
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كتب- نهى خورشيد:
قال السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، إن عقده عند انتقاله من بتروجت كان أعلى من عقد محمد أبوتريكة.

وأوضح السيد حمدي في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي وضع سعراً خاصاً لإمام عاشور، وأصبح يتقاضى أضعاف ما كان يحصل عليه في الزمالك من راتب وإعلانات ومكافآت.

وأضاف أن مطالب عاشور براتب مساوٍ لزيزو طبيعية، مشدداً على ضرورة وجود سقف للرواتب لتجنب الأزمات داخل غرفة الملابس.

واختتم حديثه قائلاً: "إمام عاشور في الأهلي أفضل من زيزو في الزمالك".

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