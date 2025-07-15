"بعد مسيرة استمرت 24 عاما".. محمد الحنفي يعلن اعتزاله التحكيم

كتب - يوسف محمد:

أعلن الحكم الدولي المصري محمد الحنفي، اعتزاله التحكيم بشكل نهائي مع نهاية الموسم الماضي 2024-2025.

وكتب الحنفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فخور بما قدمته في مسيرتي التحكيمية، على مدار 24 عاما اليوم اعتزل التحكيم".

أدار الحنفي خلال مسيرته التحكيمية العديد من المباريات الهامة، منها إدارة مباراة نهائي كأس مصر عام 2020 بين الأهلي وطلائع الجيش والتي انتهت لصالح الأخير بركلات الترجيح.

كما يعد الحنفي من الحكام المصريين القلائل، الذين أداروا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أدار مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري عام 2018.

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