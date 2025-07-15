كتب - يوسف محمد:

انتقد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، طريقة إبرام الأندية للصفقات في الفترة الماضية، مشيرا أن الأمر بات يعتمد على العمولات والاستفادة الشخصية وليس الانتماء.



وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السمسرة والعمولات، تقسيم الفلوس بينهم المدرب واللاعب، وكيل اللاعبين، المشرف والعضو الفلوس اللي تحت الترابيزة بوظوا الكورة في مصر".



وأضاف: "مافيش حد بيحب نادي الكل بيتاجر بالحب، بس الأهم هياخد كام والانتماء كان النهاردة زملكاوي بكرة أهلاوي بعده عايز الخليج".



وجاءت تصريحات خالد الغندور، في ظل إبرام العديد من الأندية للكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسهم الأهلي والزمالك.