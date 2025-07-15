"كنت أضغط على مسؤولي نادي سيريوس ليوافقوا على إتمام صفقة انتقاله للأهلي فكنت سعيدًا بالعرض ولم أتردد في الموافقة حين تواصل معي أمير توفيق"، الفلسطيني وسام أبو علي كشف دوره في إتمام انضمامه للأهلي خلال استضافته في قناة أون سبورتس 1 في يونيو الماضي.

الأهلي كان قد تعاقد مع صاحب الـ 26 عاماً خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2023/24 بعد أشهر قليلة من انضمامه لنادي سيريوس السويدي قادمًا من نادي فينديياسيل الدنماركي.

ويعلق المهاجم الفلسطيني الدولي على رحيله السريع من ناديه السويدي بقوله:"نادي سيريوس قام بشرائي من الدنمارك مقابل مبلغ مالي قليل بينما عرض الأهلي كان كبيرًا".

وسام أبو علي نجح خلال فترة قصيرة مع الأهلي في التألق إذ شارك خلال النصف موسم الأول له في 26 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا خلال 1780 دقيقة لعب.

لينجح في تصدر قائمة هدافي الموسم رغم خوضه نصف موسم فقط إذ سجل 18 هدفًا خلال 19 مباراة بفارق هدفًا عن نجم بيراميدز حينها فيستون مايلي الذي حلّ وصيفًا ليخطف الأنظار إليه.

وهو معدل الأهداف ذاتها الذي سجلها خلال الموسم التالي 2024/25 حين شارك بـ 34 مباراة زار الشباك خلالها 19 مرة وصنع 4 أهداف لزملائه خلال 2468 دقيقة.

وضمن هذه المباريات كانت هناك ثلاث مباريات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ودعها فريقه بعد نهاية دور المجموعات.

وسام ظهر بصورة مميزة خلال البطولة ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة بورتو الأخيرة للفريق بالبطولة قبل استبداله للإصابة لتصله عدة عروض.

الأهلي أعلن عبر بيان رسمي عقب البطولة تمسكه باستمرار وسام أبو علي رغم العروض التي تصله، بعد اجتماع بين رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب والمدير الرياضي محمد يوسف والمدير الفني الإسباني للفريق ريبيرو.

وتلقى اللاعب ووكيله بعد البطولة عروضًا من دوريات خليجية توقفت بسبب وضع الأهلي مبلغ 10 ملايين دولار كشرط لرحيل وسام الذي يلقى اهتمامًا من نادي كولومبوس كرو الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأمريكي (القسم الشرقي) بالموسم الجاري 2024/25 إذ سجل لاعبوه خلال 21 مباراة 34 هدفاً.

وهنا أصدر الأهلي بيانًا ثانيًا بخصوص وسام أبو علي يتحدث عن العروض التي وصلته وسبب رفضها، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





ولكن يبدو أن اللاعب الفلسطيني ليس راضيًا عن موقف ناديه إذ جلس مع المدير الرياضي للنادي محمد يوسف على هامش الحصة التدريبية مساء يوم أمس الإثنين، مطالبًا إياه بتخفيض الطلبات المالية ويتركوه ليرحل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





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