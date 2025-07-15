"الظهور الأول بعد العودة".. 7 صور لمحمد شريف داخل ملعب مختار التتش

كتب - يوسف محمد:

خضع محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير أمس الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري، في ستاد مختار التتش بالجزيرة بعد عودته إلى الفريق.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها شريف، داخل ستاد مختار التتش منذ عودته إلى الفريق، في يونيو الماضي.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، تعاقده مع محمد شريف بعقد لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

ويذكر أن محمد شريف كان قد رحل عن النادي الأهلي، في أغسطس 2023، متجها إلى فريق الخليج السعودي، بعقد لمدة موسمين، قبل أن يرحل عن الفريق السعودي في يونيو الماضي.

وخلال الموسمين الماضيين، لعب صاحب الـ29 عاما رفقة فريق الخليج السعودي 59 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

والجدير بالذكر أن شريف شارك مع النادي الأهلي قبل الرحيل في عام 2023، في 151 مباراة بكل البطولات نجح خلالهم في تسجيل 58 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

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