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" إن جاءكم فاسق بنبأ".. أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

12:26 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب نادي قطر القطري
  • عرض 13 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    احمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر مازح في "ستوري" متابعيه بصورة مع زميله المالي بالفريق أليو ديانج.
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبدالقادر
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كتب- نهى خورشيد:

أثار أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدلاً واسعاً بعد ساعات قليلة من انتشار أنباء رغبته في الانضمام إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك.

ونشر عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" آية قرآنية عبر خاصية "الاستوري":"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" مع إيموجي قفاز حارس المرمى، في رسالة اعتبرها البعض تلميحاً للرد على الشائعات حول مستقبله.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن عبدالقادر يرغب في الرحيل عن الأهلي، وأن وجهته المفضلة هي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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