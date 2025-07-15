"الأهلي هو جنة كرة القدم".. محمد شريف يعلق على عودته للقلعة الحمراء

أبدى محمد شريف سعادته بالعودة مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي الذي وصفه بـ "جنة كرة القدم في مصر وأفريقيا"، مشيرًا إلى أنه لا يقان بأي نادِ آخر.

وقال شريف في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه مساء الإثنين:"الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، كونه منظومة محترفة وتملك كل أدوات ‏النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له بدون تفكير، عند عودته من الاحتراف الخارجي وبدون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويختلف عن أي مكان آخر على كافة المستويات".

وأردف المهاجم الدولي:"هو ‏المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه لدي الكثير من الأهداف، وكل يوم يحمل العديد من التحديات ‏والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير".‏

وأشار صاحب الـ 29 عامًا إلى أنه لم يكن هناك مجال للتفكير في الأمر حين كان هناك فرصة للعودة مرة أخرى للأهلي، معللاً:"الأهلي هو المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه، لدي الكثير من الأهداف وكل يوم يحمل العديد من التحديات ‏والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير".‏

وأضاف: "عندما تحصل على بطولة في الأهلي لا يستمر الأمر طويلًا، وسريعًا ما يتم إغلاق هذه الصفحة، والبحث عن إنجاز جديد، ‏وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح النادي، لأن هناك دومًا إنجازات جديدة تتطلع إليها الجماهير، وهو ما يجعل العمل مستمرًّا لتحقيق ‏هذه التطلعات وبالتالي تزداد صعوبة المهمة".‏

وأشار شريف إلى أن هناك ضغوطًا عديدة تحيط بالجميع، نتيجة صعوبة المنافسة، ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات ‏والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات وتلاحم المنافسات، وأن اللاعبين اعتادوا على ‏التعامل مع هذا الأمر رغم ما يحمله من صعوبات عديدة.‏

وأكمل المهاجم الدولي: "اللاعبون في الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وعندما يثق الأهلي بلاعب ويمنحه شرف تمثيله، لا بد أن يكون على قدر هذه ‏المسئولية، وأن يتحلى بالثقة اللازمة بالنفس، وهذه سمة أي مكان كبير، يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على التركيز والنجاح في ‏تحقيق هذه الأهداف".‏

وانتقل للحديث عن المنافسة داخل الفريق، مؤكدًا أنها قوية للغاية:"كما هو معتاد دائمًا بالنسبة للأهلي الذي دائمًا ما يضم الأفضل في ‏كل مراكز، خاصة خط الهجوم الذي تقع على عاتقه مسئولية ثقيلة، ووجود خيارات مميزة يمثل أمرًا إيجابيًّا لمصلحة الفريق، ‏ويمنح الجهاز الفني حرية أكبر في الاختيارات، خاصة مع ضغط المباريات، والمشاركة في العديد من البطولات على مدار الموسم، ‏ومصلحة الفريق واستمرار انتصاراته تأتي على رأس أولويات الجميع".‏

وأضاف: "كل اللاعبين في خط الهجوم مميزون، وأتمنى أن أكون إضافة لهم، ولست غريبًا عن الأجواء ولا أجواء النادي ‏بشكل عام، ونتنافس لمصلحة الفريق، وأتمنى أن ننجح معًا في تحقيق أهدافنا بالفوز بكل ‏البطولات، وتحقيق الأرقام التي نسعى إليها في الفترة المقبلة".‏

وشدد شريف على احترامه وتقديره الشديد لكل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مؤكدًا أن خياره كان الأهلي من ‏البداية، وكان ينتظر الفرصة من جديد، للعودة إلى بيته الذي يمثل رقم 1 بالنسبة إليه على كافة المستويات، فيما توجه بالشكر إلى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني على ثقته به، لافتًا إلى أنه ‏يتطلع لأن يبذل كل ما لديه لتأكيد جدارته بهذه الفرصة.‏

وأوضح مهاجم الأهلي الحالي أنه استفاد بشدة من تجربته في الدوري السعودي، خاصة أنه يضم العديد من الأسماء المميزة:"تركيزي منصب في ‏الوقت الراهن مع الأهلي تابعت مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وتمنيت الذهاب لأبعد نقطة، لكن هذه هي كرة القدم ‏بسبب غياب التوفيق في المباريات، وسنعمل على تعويض الجماهير في الموسم الجديد، قبل رحيلي عن الفريق، كان لدي العديد من الأرقام التي أسعى إلى تعزيزها، وهو ما سأعمل عليه خلال الفترة القادمة".

‏وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"لا أفكر في أرقام شخصية بقدر اهتمامي بأن يحقق الفريق أهدافه وأن يحصد كل البطولات، جماهير الأهلي عظيمة ولا توجد كلمات تصف عظمتها، وأنه كان يحظى بدعمها وتشجيعها في ‏المدرجات خلال وجوده بالدوري السعودي، وهو أيضًا ما عكسته مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتوافد الآلاف منهم ‏على المدرجات من مسافات طويلة".

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