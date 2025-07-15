كتب - يوسف محمد:

استأنف فريق الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، على ملعب الكلية الحربية؛ استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة ودية أمام أورانج يوم الجمعة الماضي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قبل بداية المران؛ لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، تحت إشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحرص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية، شرح خطة الإعداد للموسم الجديد.

ومن جانبه عقد جون إدوارد المدير الرياضي للفريق اجتماعًا مع عبد الناصر محمد للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في العاصمة الإدارية.

يذكر أن فريق الزمالك قد فاز بهدف نظيف على نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي في أول لقاءات الفريق الودية تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق البلجيكي يانيك فيريرا.

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