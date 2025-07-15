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"اجتماع جون إدوارد وعبدالناصر".. الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا للموسم المقبل

06:34 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    نادي الزمالك
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    نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 15 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

استأنف فريق الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، على ملعب الكلية الحربية؛ استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة ودية أمام أورانج يوم الجمعة الماضي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قبل بداية المران؛ لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، تحت إشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحرص المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث مع اللاعبين عن بعض الجوانب الفنية، شرح خطة الإعداد للموسم الجديد.

ومن جانبه عقد جون إدوارد المدير الرياضي للفريق اجتماعًا مع عبد الناصر محمد للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في العاصمة الإدارية.

يذكر أن فريق الزمالك قد فاز بهدف نظيف على نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي في أول لقاءات الفريق الودية تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق البلجيكي يانيك فيريرا.

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الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية فريق الزمالك يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك
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