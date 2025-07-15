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الاتفاق تم مع الحارس.. هل يحدث اتفاق تاريخي بين الزمالك وبيراميدز؟

08:00 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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يسعى نادي الزمالك، لحسم التعاقد مع ثنائي فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، بين جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، ونادي بيراميدز، لحسم الاتفاق لضم ثنائي الفريق محمود صابر ومحمود زالاكة في الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن نادي بيراميدز، أتم اتفاقه مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك على جميع التفاصيل، وفي انتظار جلسة الحسم مع الزمالك، من أجل إبرام صفقات تبادلية.

وأكمل المصدر، أن نادي بيراميدز يريد أيضا التعاقد مع أحد من ثنائي الزمالك ناصر ماهر أو أحمد حمدي، من أجل إتمام صفقتي صابر وزالاكة بشكل رسمي في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أنه حال إتمام الصفقات بين الزمالك وبيراميدز، سيكون حدث تاريخي وفريد من نوعه بين الفريقين من حيث تبادل اللاعبين.

ويسابق جون إدوارد الزمن لحسم صفقات الزمالك في أسرع وقت، من أجل تواجدهم في معسكر الفريق غدا ببداية فترة الإعداد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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