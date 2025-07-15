انتهت خلال الساعات الماضية، لجنة الاستماع التابعة لشؤون اللاعبين، لشكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى محمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى من أجل إيقاف "زيزو" وتغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد.

وفقا لمصدر مطلع، أكد أن الفريق القانوني بنادي الزمالك، حضر جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر، أن الفريق القانوني قام بالمرافعة، وتقديم مستندات جديدة تؤكد صحة موقف الزمالك، وتُثبت مخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقاً للوائح المعمول بها.

كما أكد الفريق القانوني على قيام النادي الأهلي بتحريض اللاعب على التمرد ضد ناديه، وتركه في وقت حرج للغاية من الموسم، وقبل ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

وفيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد نادي الزمالك، والتي يُطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، فقد تقرر تأجيل الرد عليها إلى يوم 11 أغسطس المقبل، وذلك بناءً على طلب النادي لحين استلام صورة الشكوى والرد عليها بشكل رسمي، قبل الفصل بين الطرفين سواء بإيقاف اللاعب أو الحكم له.