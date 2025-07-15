اشتباك الطيب واتهامات مرتضى.. أبرز 4 أزمات لشوبير قبل محمد عمارة

كتب - محمد القرش:

تشهد الساحة الرياضية المصرية أزمة بين محمد عمارة لاعب الأهلي السابق والإعلامي أحمد شوبير، حيث نوى الأخير بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام.

وأعلن شوبير تقدمه بشكوى إلى النائب العام في منشور عبر حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تلقيه رسائل تهديد من محمد عمارة.

ولم تكن تلك هي الأزمة الوحيدة لأحمد شوبير مع نجوم الوسط الرياضي المصري.

أزمة شوبير ومرتضى منصور

تعددت أزمات مرتضى منصور وشوبير، حيث كانت أولى الأزمات في عام 2009 عندما دخل الثنائي مداخلة تليفونية عبر برنامج "كورة إف إم"، وقال مرتضى أن شوبير يعمل على تشويه صورته لصالح ممدوح عباس، ليتبادلا الاتهامات على الهواء.

وفي واقعة أخرى، قام مرتضى بمهاجمة شوبير مع مدحت شلبي عبر قناة "مودرن سبورت"، حيث علق على صورة جمعت أحمد مع أصدقائه خلال فترة شبابه مرتديا حذاء قديم، قائلا: "الفقر مش عيب ولكن العيب أنك تفتري لما ربنا يديك".

وتوالت أزمات الثنائي، إذ اجتمعا على الهواء مباشرة مرة أخرى في عام 2018، عندما تحدث رئيس الزمالك السابق هاتفيا عبر برنامج كان يقدمه شوبير على قناة "صدى البلد، واستنكر مرتضى حديث شوبير على لسان الأهلي بشأن صفقة عبد الله السعيد قائلا "هو انت في الموضوع علشان ترد"، ليرد حارس الأهلي السابق: "انا برد بصفتي إعلامي ووظيفتي تحتم عليا إني أوضح الأمر والمشكلة".

وجاء كل ذلك، قبل تصالح الثنائي خلال تواجدهما في إحدى المناسبات والسهرات الرمضانية يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

اشتباك أحمد الطيب

يتذكر الكثير الواقعة المؤسفة التي شهدتها قناة "دريم" في عام 2016، حيث قام شوبير بإلقاء المياه على أحمد الطيب بعد مشادة كلامية حادة، قبل أن يدخل الثنائي في مشاجرة بالأيدي.

هاني أبو ريدة

سبق لأحمد شوبير أن هاجم مجلس إدارة اتحاد الكرة في عهد هاني أبو ريدة، موضحا أنه "عاش أسوأ 7 شهور في حياته"، واتهمهم بافتقاد النظام، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الثنائي.

وفي مبادرة صُلح أطلقها الإعلامي سيف زاهر، استجاب شوبير وأبوريدة لنداءات التصالح في عام 2020.

حرب باردة مع أحمد سليمان

شهد شهر أبريل الماضي من العام الجاري، حرب كلامية باردة بين شوبير وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك.

وبدأت عندما كتب سليمان عبر منصة "فيسبوك": "إزاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلاً مغرضين؟!، هو مين يعرف يجاوب على الأسئلة دي؟".

وأضاف: "إيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة جزاء مش صحيحة رغم أن الدنيا كلها قالت صحيحة؟، تبارك للزمالك وإلا تشكك في فوزه".

وأتم: ": "إيه مصلحة الإعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك".

وبعدها قال شوبير عبر تصريحات إذاعية: ""حسين السيد من الأعضاء الذين ساعدوا نادي الزمالك بشكل كبير، في عز الأزمة المالية، وتبرع بكثير من الأموال وهو لا يريد الإفصاح عن ذلك، والحقيقة لازم يأخذ حقه هو صديق عمري وكان حارس مرمى بجد مثل إكرامي وثابت البطل وعصام الحضري وأيمن طاهر".

وواصل: "هناك أيضا عدد من الأعضاء داخل نادي الزمالك مثل هاني برزي ومحمد طارق وهاني شكري تبرعوا للنادي لمساعدته.. هناك فارق كبير تكون موجود علشان تتلمع وتتعاقد مع قنوات وتاخد فلوس وتدخل جيبك على حساب نادي الزمالك وهذا فارق كبير جدًا".