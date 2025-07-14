اتخذّ النادي الأهلي قرارًا مساء اليوم الإثنين بإحالة نجم فريقه لكرة القدم سابقًا وعضو النادي الحالي مصطفى يونس للتحقيق.

الأهلي علل الأمر عبر بيان رسمي أوضح أن مصطفى يونس أساء للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يُعاقب عليها القانون، بحسب النص الذي أورده، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الفترة الماضية شهدت انتقادات من جانب مصطفى يونس لمجلس إدارة النادي الأهلي وهو الأمر الذي علله نجم القلعة الحمراء السابق عبر قناته بمنصة يوتيوب بسبب حبه للنادي.

وبرزّت خلال السنوات الماضية انتقادات من مصطفى يونس لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب ولكن دون رد رسمي من الأخير قبل بيان القلعة الحمراء اليوم.

مصطفى يونس يشير إلى أن صداقته بمحمود الخطيب كانت قوية ولكن جاءت بداية الخلاف بينهما قبل مباراة لهما أمام الزمالك في عام 1978.

يونس أوضح أنه تفاجأ قبل مباراة الزمالك بطلب مجلس إدارة ناديه بمنح شارة القيادة للخطيب مما جعله يرفض ويترك غرفة الملابس:"حين تحدث معي الخطيب عن سبب رفضي حينها أكدت له أن هذه طبيعتي"، بحسب تصريحات له في شهر فبراير الماضي بقناة MBC.

مصطفى يونس يشير إلى أنه لا يدخل النادي الأهلي منذ سنوات بسبب خلافاته مع محمود الخطيب رئيس النادي الحالي ولكنه يعترف في الوقت ذاته بأن الخطيب من أفضل لاعبي الكرة المصرية عبر التاريخ.

يونس كذلك يشير إلى أنه لا يتواصل مع الخطيب ولكن حين يكون الأخير مريضاً يتواصل مع المقربين منه للاطمئنان على حالته الصحية.

ويؤكد يونس خلال ظهور الإعلامي إلى أنه ابن من ابناء الأهلي عكس محمود الخطيب الذي انضم للقلعة الحمراء قادمًا من نادي النصر

يذكر أن الثنائي تزامل بالأهلي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وحصدا العديد من الألقاب سويًا.

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