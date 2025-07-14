كتب - يوسف محمد:

يرى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن فرصة أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل، أصبحت صعبة لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

وقال شوبير في تصريحات خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي، عبر قناة "الأهلي": "فرصة أحمد عبد القادر في المشاركة مع الأهلي في الفترة المقبلة، أصبحت صعبة في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه مثل تريزيجيه وبن شرقي".

وأضاف: "اللاعب اتخذ قرار بالرحيل عن الأهلي، النادي ليس لديه أي مانع في ذلك، حتى لو طلع كوبري أو ترعة للانتقال إلى أي فريق آخر".

وتابع: "عبد القادر جلس مع مسؤولي نادي الزمالك بالفعل أكثر من مرة، ومعندوش أي مشكلة في اللعب لنادي الزمالك، الأهلي في حال وصول عرض خارجي مناسب للاعب سيوافق على رحيله بشكل فوري".

واختتم شوبير تصريحاته: "هناك بعض الأشخاص يقولون دائما، كيف للأهلي أن يتفاوض مع لاعب في الفترة القانونية، وهما نفس الأشخاص الذين يتفاوضون في الوقت الحالي مع لاعب، يتبقى في عقده مع الأهلي أكثر من عام".

وكان أحمد عبد القادر، لعب الموسم الماضي 2024-2025 معارا من الأهلي إلى فريق قطر القطري، قبل أن تنتهي إعارته في يونيو الماضي.

ويذكر أن صاحب ال 26 عاما شارك مع فريق قطر القطري، خلال الموسم الماضي في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"مدرب الغريم".. النصر السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي جيسوس



مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بنشرقي عن تدريبات الأهلي